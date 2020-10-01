Tire'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İlçede boş bir eve eşya taşındığını gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

Evde yapılan aramada, bir düğün salonundan çalındığı belirlenenen ses sisteminin de olduğu eşyalar bulundu. Çalıntı olduğu değerlendirilen incirler de ele geçirildi.

Evi gözleyen ekipler, eve eşyaları almaya gelen iki şüpheliyi yakaladı.