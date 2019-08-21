Tire'de incir üreticileri bir araya geldi

Tire Ziraat Odası öncülüğünde, ilçedeki incir üreticileri bir araya geldi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, Ziraat Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kuru incirin, yılın 12 ayında ihracatı yapılabilen bir ürün olduğunu belirterek, mahsulünü satma konusunda kaygılı olan üreticilerden rahat olmalarını istedi.

İncirin ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olduğunu kaydeden İbişoğlu, " İzmir'de, yıllık ortalama 60-80 bin ton ile kuru incir üretiminde birinci sıradayız. Üretimimizin yüzde 90'nı ihraç ediliyor. İlçe ekonomisine 30-35 milyon dolar katkı sağlıyoruz." dedi.

Dünyada incir talebinin arttığını buna rağmen üretim artışının sınırlı olduğunu dile getiren İbişoğlu, incirin de orman ağacı kapsamına alınması kararını olumlu karşıladıklarını bildirdi.

İncir paketleme tesisi kurmak için İZKA'ya proje sunduklarını anlatan İbişoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Soğuk hava tesisi kurmak için proje hazırladık. Kuru incir üreticisi, incirini depolarken sağlıklı şartlarda korumalı. Kendine de yatırım yapmalı. Ege'de en kaliteli incir, Tire'de üretiliyor. Ne yazık ki incirimiz sahip çıkamadığımız için 'Aydın inciri' adı altında tüm dünyaya pazarlanıyor. İncir üreticileri ise bir an önce Tire Süt Kooperatifi örneğinde olduğu gibi güçlü şekilde kooperatifleşmeli."

Toplantıda incir üreticileri, sorunlarını aktardı.