Tire'de iş yerinden hırsızlık
6 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:34 Kaynak: AA
İzmir'in Tire ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Ayasofya Caddesi üzerindeki bir restoran ile pizzacıda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, belirlediği yaşı küçük 3 şüpheliden ikisini yakaladı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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