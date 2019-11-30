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Tire'de iş yerinden hırsızlık

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

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İzmir'in Tire ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Ayasofya Caddesi üzerindeki bir restoran ile pizzacıda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, belirlediği yaşı küçük 3 şüpheliden ikisini yakaladı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Ayasofya, İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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