Tire'de iş yerinden kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde bir iş yerinden kablo çaldıkları belirlenen 2 zanlı suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tabakoğlu Parkı yakınlarında elektrik malzemesi satan bir iş yerinden içi kablo dolu çuval ile kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Polis, 2 bin lira değerindeki kabloları iş yeri sahibine teslim etti.
Öte yandan söz konusu zanlılardan birinin daha önce aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:53 - Kaynak: AA
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