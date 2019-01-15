Son Dakika Haberleri: Tire'de Kar Yağışı

Tire'de Kar Yağışı

47 dakika önce

Tire ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tire'de Kar Yağışı, System.String[]
Tire ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde dün başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallelerine giden yolda ulaşım güçlükle sağlandı.

Yolda kalan araçların yardımına ise İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yetişti.

Belediye ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Tire merkezde sağanak su baskınlarına neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Tire, Güncel
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