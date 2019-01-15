Tire'de Kar Yolları Kapattı
40 dakika önce
İZMİR'in Tire ilçesinde, kar yağışı sonrası kırsal 4 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
İZMİR'in Tire
ilçesinde, kar yağışı sonrası kırsal 4 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan öğrenci servisleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Tire'ye bağlı kırsal Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallerine giden dağ yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimden faydalanan 2 ayrı ilkokul servisi, yolda mahsur kaldı. İlçe merkezine aynı otomobilde yolculuk eden Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun'un muhtarları da yine aynı yolda mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, mahsur kalan öğrenci servislerini ve muhtarları kurtardı. Büyükşehir ekipleri yolda greyderle yol açma çalışmasına başladı. Yolda tuzlama da yapıldığı görüldü. Dağ köylerine gidecek vatandaşları uyaran yetkililer, zincirsiz yola çıkılmamasını ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:50 Kaynak: DHA
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