Tire'de Kar Yolları Kapattı

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İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti