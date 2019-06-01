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Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğuna taciz ederken suçüstü yakalanan Gani Etloğlu. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, ormanlık alana götürdüğü kız çocuğuna taciz ederken suçüstü yakalanan Gani Etloğlu. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, perşembe günü Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Lastikçi dükkanında işçi olarak çalışan bekar Gani Etloğlu, iddiaya göre, aynı mahallede oturan 8 yaşındaki kız çocuğunu sokakta görüp, motosikletiyle gezintiye çıkarma bahanesiyle kandırdı. Etloğlu, motosiklete bindirdiği çocuğu, kırsal Kaplan Mahallesi'ne giden yoldaki ormanlık bölgeye götürdü. Çevreden geçen ve Gani Etloğlu'yu tanıyan bir kişi, motosikletinin arkasındaki çocukla şüphelinin ormanlık alana gittiğini gördü. Bunun üzerine lastikçi dükkanına giden kişi, çalışanlara Gani Etloğlu'nun herhangi bir kız çocuğu yakını olup olmadığını sordu. Bu sırada küçük kızın annesi de aynı iş yerine geldi, bazı mahalle sakinlerinin kızını Gani Etloğlu'nun motosikletinde gördüklerini anlatıp, nerede olduklarını sordu. Gani Etyoğlu'yui tanıyan kişi durumdan şüphelenince vakit kaybetmeden arkadaşıyla motosiklete binip, ormanlık alana gitti. Bir süre aradıktan sonra Gani Etloğlu'nu çocuğu taciz ederken gören 2 kişi, şoke oldu. Ağlayan küçük kızı Etloğlu'nun elinden kurtaran iki kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gani Etloğlu, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Etloğlu, gözaltına alınırken, küçük çocuk ise İzmir'deki Çocuk İzleme Merkezi'ne götürüldü. Küçük kıza, psikolojik destek verildiği, ayrıca ifadesinin alındığı öğrenildi. Gani Etloğlu, ise emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
İzmir, Tire, Güncel
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