Son Dakika Haberleri: Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf
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Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf

1 saat önce

Abonelerin dikkatine: Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı.

Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf, System.String[]

Abonelerin dikkatine:

Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı. Abonelerin bu fotoğrafı dikkate alması rica olunur.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
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