Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf
1 saat önce
Abonelerin dikkatine: Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
Abonelerin dikkatine:
Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı. Abonelerin bu fotoğrafı dikkate alması rica olunur.
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