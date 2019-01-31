Son Dakika Haberleri: Tire'de Klor Gazı Atıldığı İddiası

Tire'de Klor Gazı Atıldığı İddiası

38 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde dereye atılmış 3 tüp klor gazı bulundu.

Tire'de Klor Gazı Atıldığı İddiası, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde dereye atılmış 3 tüp klor gazı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karacaali Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde gaz kokusu alan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucu kokunun dere yatağından geldiği tespit edildi.

Çalışma sonucu dereye atılmış 3 tüp klor gazı bulundu. Kıyıya çıkarılan tüplerin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince inceleneceği belirtildi.

Tüplerin kim veya kimler tarafından atıldığı araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:18 Kaynak: AA

İtfaiye, İzmir, Tire, Güncel
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