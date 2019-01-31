Tire'de Klor Gazı Atıldığı İddiası
38 dakika önce
İzmir'in Tire ilçesinde dereye atılmış 3 tüp klor gazı bulundu.
İzmir
'in Tire
ilçesinde dereye atılmış 3 tüp klor gazı bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karacaali Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde gaz kokusu alan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucu kokunun dere yatağından geldiği tespit edildi.
Çalışma sonucu dereye atılmış 3 tüp klor gazı bulundu. Kıyıya çıkarılan tüplerin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekiplerince inceleneceği belirtildi.
Tüplerin kim veya kimler tarafından atıldığı araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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