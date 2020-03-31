Tire'de koronavirüs önlemleri devam ediyor - Son Dakika

Tire'de koronavirüs önlemleri devam ediyor
6 saat önce
Tire ilçesindeki pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.
Tire ilçesindeki pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.
Tedbirleri kapsamında pazarın girişinde oluşturulan noktaya el dezenfekte sistemi konuldu, vatandaşların ateşleri ölçüldü.
Pazar yerinde tezgahlar ve halkın kullandığı alanlar sık sık dezenfekte edildi.
Öte yandan, pazardaki ürünlerin fiyat listesi de giriş noktasında vatandaşların bilgisine sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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