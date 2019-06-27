Tire'de makilik yangını
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:36 Kaynak: AA
'in Tire
ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre Işıklı Köyü Başdere
mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı.
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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