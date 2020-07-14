Tire'de makilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Tire'de makilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı.
BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:05 Kaynak: DHA
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