Tire'de MHP, "askıda ekmek kampanyası" başlattı - Son Dakika

MHP Tire İlçe Teşkilatı, "Askıda ekmek kampanyası" düzenledi.

İlçe Başkanı Arif Demirkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampanyanın ilk etapta 5 mahalledeki bakkalda başlatıldığını duyurdu.

Kampanyayı ilçedeki tüm mahallelerde yaygınlaştıracaklarını belirten Demirkan, "MHP Tire İlçe Başkanlığı olarak, liderimiz Sayın Devlet Bahc¸eli Bey'in talimatlarıyla başlatılan ve her dönem üzerine titizlikle düştüğümüz 'Askıda ekmek' kampanyasına, yönetim kurulumuz, teşkilat mensuplarımız ve Tireli hemşerilerimiz ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.