Elektrik direğine çarpan otomobil yangına teslim oldu! Karı koca yanarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan otomobil yangına teslim oldu! Karı koca yanarak feci şekilde can verdi

24.04.2023 10:27

İzmir'in Tire ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs elektrik direğine tosladı. Yan yatan minibüs alevlerin arasında kalırken, otomobil içerisinde bulunan karı koca çıkan yangında yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Saat 05.45 sıralarında Tire - Selçuk Karayolu Küçükkale Mahallesi yakınlarında Selçuk istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yazıcı idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

KAZA SONRASI YANMAYA BAŞLADI

Yan yatan minibüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazayı ve alevleri gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü.

Elektrik direğine çarpan araç alev aldı! Karı koca yanarak can verdi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde minibüsün ön tarafında bulunan Hüseyin Yazıcı ve Zehra Yazıcı'nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan S.D. ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedeni savcının incelemesi ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğine çarpan araç alev aldı! Karı koca yanarak can verdi
Kaynak: İHA
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Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğine çarpan otomobil yangına teslim oldu! Karı koca yanarak feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğine çarpan otomobil yangına teslim oldu! Karı koca yanarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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