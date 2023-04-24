Elektrik direğine çarpan otomobil yangına teslim oldu! Karı koca yanarak feci şekilde can verdi

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Saat 05.45 sıralarında Tire - Selçuk Karayolu Küçükkale Mahallesi yakınlarında Selçuk istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yazıcı idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

KAZA SONRASI YANMAYA BAŞLADI

Yan yatan minibüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazayı ve alevleri gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde minibüsün ön tarafında bulunan Hüseyin Yazıcı ve Zehra Yazıcı'nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan S.D. ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedeni savcının incelemesi ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.