Tire'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

Tire'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla bir kişi yakalandı

Tire'de motosiklet çaldığı iddia edilen kişi, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Tire'de motosiklet çaldığı iddia edilen kişi, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. İddiaya göre cezaevinden yeni çıkan Ş.D. (34) Tire'ye bağlı Büyükkale Mahallesinde ikamet eden M.M.O'ya ait park halindeki motosikleti evinin önünden çaldı. Jandarma ekipleri, ihbarın ardından zanlının Tire'ye gidebileceğini tahmin ederek olayı Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Yeri tespit edilen Ş.D, motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştı. Polisin gözaltına aldığı zanlı, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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