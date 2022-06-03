Tire'de öğrenciler, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika
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Tire'de öğrenciler, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

03.06.2022 19:01
Tire'de öğrenciler, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Tire ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Tire ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Tire Bisiklet Derneği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gölet Alanı'na kadar pedal çevirdi.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı istediklerini kaydederek, "Trafik ciddi bir problem. Otopark sorunu da günden güne artıyor. Biz burada tüm vatandaşlarımıza hem sağlıklı yaşam hem de otopark sorununa takılmamak için bisiklet sürmeyi öneriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tire, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'de öğrenciler, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Son Dakika

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