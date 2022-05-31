Tire'de öğrenciler operayla tanıştı - Son Dakika
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Tire'de öğrenciler operayla tanıştı

31.05.2022 16:29
Tire'de öğrenciler operayla tanıştı

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Tire Müzesi'nde sahne aldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Tire Müzesi'nde sahne aldı.

Konserde sanatçılar, Rusça, Almanca ve İspanyolca, Türkçe eserlerin yer aldığı arya ve düetler seslendirdi.

Programı Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım ile ilçedeki ortaokul ve lise öğrencileri izledi.

Kaymakam Çobanoğlu konser sonrası sanatçılara çiçek vererek, "Tire sanata önem veren bir şehir, sanatı seven bir şehir. Öğrencilerimiz bugün opera ile tanışmış oldular." dedi.

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Kaynak: AA

İspanyolca, İzmir, Opera, Güncel, Son Dakika

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