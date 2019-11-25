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Tire'de Öğretmenler Günü, konserle kutlandı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Tire'de Öğretmenler Günü, konserle kutlandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Müzik yönetmenliğini Tuğçe İpek Kaya, şefliğini ise TRT sanatçısı Ethem Kaya'nın yaptığı konserde, koro sevilen türküleri seslendirdi. Konser öncesinde Tire Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Ahmet Köyük de bir gösteri sergiledi.

Konsere öğretmenlerin yanı sıra Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da katıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Duran, Şef Ethem Kaya'ya teşekkür ederek çiçek verdi.

İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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