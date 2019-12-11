Tire'de öğretmenler karma resim sergisi açtı

Tire'de farklı branşlarda öğretmenlerin yaptığı eserlerden oluşan karma sergi Bedesten'de açıldı.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin de katıldığı açılış töreninde konuşan Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Resim Öğretmeni Mahmut Saltık, ilçe genelinde öğretmenlere yönelik resim kursu açtıklarını, kursiyer öğretmenlerin eserlerinden oluşan bir sergi açtıklarını kaydetti.

İlçede görev yapan 35 öğretmenin 100'ün üzerinde eserinin ulunduğu sergi, 17 Aralık'a kadar gezilebilecek