Tire'de öğretmenler sağlık çalışanları için mutfağa girdi - Son Dakika

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Tire'de öğretmenler sağlık çalışanları için mutfağa girdi
6 saat önce
Tireli öğretmenler, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hazırladıkları yiyecekleri, Tire Devlet Hastanesi çalışanlarına ikram etti.
Tireli öğretmenler, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hazırladıkları yiyecekleri, Tire Devlet Hastanesi çalışanlarına ikram etti.
Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tire Belgin Atilla Çallıoğlu Fen Lisesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Gıda Teknolojileri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri, çeşitli ikramlar hazırladı.
Yiyecekler, Tire Devlet Hastanesi personeline gönderildi.
Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını hissettirmek için organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Derse, organizasyona katılan öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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