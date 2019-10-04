Tire'de organ bağışı karikatür sergisi açıldı

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan 45 ülkeden 950 karikatür arasından seçilen 55 eser, Tire Devlet Hastanesinde sergileniyor.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İzmir Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, organ bağışı konusundaki farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Kaymakam Çobanoğlu, uluslararası yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı sergiye Tirelileri davet etti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hüseyin Akistanbullu ise 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasında dereceye giren eserlerin İstanbul, Samsun, İzmir'de sergilendikten sonra Tire'de halkla buluştuğunu aktardı.

Akistanbullu, organ bağışı konusunda İzmirlilerin duyarlı olduğuna işaret ederek, "Akıllardaki soru işaretlerini gidermeye yönelik etkinlikler yapıyoruz. İzmir'de 2-3 bin böbrek yetmezliği hastası var. 20'ye yakın 20 yaş altı genç hastamız var. Bu insanları kaybetmemeli ve ülkemize kazandırmalıyız." dedi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan eserlerin yer aldığı sergi 4-15 Ekim tarihleri arasında Tire Devlet Hastanesinde ziyarete açık olacak.