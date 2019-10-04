Son Dakika Haberleri: Tire'de organ bağışı karikatür sergisi açıldı
Son Dakika Sağlık Haber

Tire'de organ bağışı karikatür sergisi açıldı

27 dakika önce

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan 45 ülkeden 950 karikatür arasından seçilen 55 eser, Tire Devlet Hastanesinde sergileniyor.

Tire'de organ bağışı karikatür sergisi açıldı, System.String[]

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan 45 ülkeden 950 karikatür arasından seçilen 55 eser, Tire Devlet Hastanesinde sergileniyor.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İzmir Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, organ bağışı konusundaki farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Kaymakam Çobanoğlu, uluslararası yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı sergiye Tirelileri davet etti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hüseyin Akistanbullu ise 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasında dereceye giren eserlerin İstanbul, Samsun, İzmir'de sergilendikten sonra Tire'de halkla buluştuğunu aktardı.

Akistanbullu, organ bağışı konusunda İzmirlilerin duyarlı olduğuna işaret ederek, "Akıllardaki soru işaretlerini gidermeye yönelik etkinlikler yapıyoruz. İzmir'de 2-3 bin böbrek yetmezliği hastası var. 20'ye yakın 20 yaş altı genç hastamız var. Bu insanları kaybetmemeli ve ülkemize kazandırmalıyız." dedi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan eserlerin yer aldığı sergi 4-15 Ekim tarihleri arasında Tire Devlet Hastanesinde ziyarete açık olacak.

İzmir, Tire, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Üç ilde belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de organ bağışı karikatür sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]