Tire'de orman yangınına giden ekip aracı kaza yaptı: 2 ölü - Son Dakika

Tire'de orman yangınına giden ekip aracı kaza yaptı: 2 ölü

Tire'de orman yangınına giden ekip aracı kaza yaptı: 2 ölü İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için giden arazöz kaza yaptı.

Tire'de orman yangınına giden ekip aracı kaza yaptı: 2 ölü

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İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için giden arazöz kaza yaptı. Arazözün içerisinde bulunan 2 görevlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlçeye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazözün müdahale ettiği yangının ilerlemesi durdurularak kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangına müdahale etmek için giden ekip aracı kaza yaptı

Öte yandan bölgedeki yangına müdahale etmek için hareket halinde olan arazözün Belevi yolunda kaza yaptığı belirtildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz adlı işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ayrıca Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçilerin de yaralandığı ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları belirtildi.

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tire'de orman yangınına giden ekip aracı kaza yaptı: 2 ölü - Son Dakika
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