İzmir'in Tire ilçesinde otobüs ve tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tire - Torbalı kara yolu Mahmutlar köyü yakınlarında Yasin Ülker'in kullandığı 35 S 01101 plakalı servis otobüsü, önünde seyreden Cafer Savran yönetimindeki 68 AA 291 plakalı tıra çarptı.
Olay yerine sevk edilen AKS ekibi, otobüste sıkışan Ülker'i çıkararak hastaneye kaldırdı.
Ülker ile otobüsteki yolculardan Mikail Kiraz ve Mustafa Bozbey, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tire'de otobüs ve tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika