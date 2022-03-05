Tire'de polisten kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Tire'de polisten kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

05.03.2022 12:41
Tire'de polisten kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu.

Sürücünün ikaza uymayarak kaçması sonrası yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekleriyle bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

Otomobildeki S.O. ve H.U, gözaltına alındı.

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Hisarcık, Tire, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire'de polisten kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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