Tire'de protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika
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Tire'de protokol üyeleri bayramlaştı

02.05.2022 13:51
Tire'de protokol üyeleri bayramlaştı

İzmir'in Tire ilçesinde protokol üyeleri, bayramlaştı.

İzmir'in Tire ilçesinde protokol üyeleri, bayramlaştı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen törene, Tire İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Çobanoğlu, katılanlara teşekkür ederek, " Ramazan Bayramı'nın Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, dünyada yaşanan acıların sona ermesini ve herkesin yakınlarıyla birlikte huzur içinde güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyor ve kıymetli Tireli hemşerilerimin de bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Çobanoğlu, törenin ardından şehit ailelerini ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

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Öğretmenevi, Hisarcık, Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire'de protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika


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