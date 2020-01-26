Tire'de şampiyon develer depremzedeler için güreşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de şampiyon develer depremzedeler için güreşti - Son Dakika

Tire'de şampiyon develer depremzedeler için güreşti

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde deve güreşinden elde edilen gelir Elazığ ve Malatya depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlandı.

Tire'de şampiyon develer depremzedeler için güreşti, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde deve güreşinden elde edilen gelir Elazığ ve Malatya depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlandı.


Ege, Akdeniz ve Marmara'nın şampiyon develeri Tire Arena'da kozlarını paylaştı. Deve güreşlerinden elde edilen gelir ise Elazığ ve Malatya depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlandı. Güreş öncesi geleneksel halı gecesi, mehteran takımı ile şehir içinde çalınan davul zurna depremde hayatını kaybeden vatandaşlar nedeniyle iptal edildi. Aralarında, Armutlu'dan 'Efsane Yavuz', Salihli'den 'Çakır', Yazıdere'den 'Diriliş 09', Germencik'ten '10 Numara' ve Milas'tan 'Aşkın Hermiyas' gibi ünlü tülülerin yer aldığı toplam 158 deve, Maltepe Arane'da boy gösterdi. Yaklaşık 10 bin civarında kişinin izlediği güreşlerde heyecan, güzel havanın da etkisiyle gün boyu sürdü. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirten Tire Belediye Başkanı Atakan Duran, "Güreşlerden elde edilen gelirin yanı sıra ilçe genelinde toplanan battaniye ve kıyafet yardımını en kısa sürede bölgeye ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Malatya, Elazığ, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
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