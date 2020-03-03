Tire'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Tire'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

14 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tire'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen hain saldırının ardından Tire ilçesinde şehitleri anma programı düzenlendi. Tire Kaymakamlığı ve Tire İlçe Müftülüğünün ortaklaşa organize ettiği programda Kur-an'ı Kerim okundu, ardından da dualar edildi. Tire İlçe Müftüsü Şaban Sadan ise şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.


Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çobanoğlu, "Başımız dik, anlımız ak; haklı bir mücadele veriyoruz. Bu haklı mücadelenin farkında olmamız gerekir. Orada tabi ki ölen Suriyeli kardeşlerimiz, müslüman kardeşlerimiz var; ama bunun yanında biz kendi sınırlarımızı muhafaza etmek için oradayız. Afrin'den gelen 45 tane roket yüzünden Reyhanlı ilçesinde 4 tane kardeşimizi şehit verdik, 80 kardeşimiz yaralandı. Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. O günlerde biz bunları yaşadık ve o günlerde de bazı şeyler konuşuluyordu. Niye bu harekat yapılıyor? Yapılmasa olmaz mıydı? Türkiye'nin Suriye'de 911 km sınırı var. Suriye'nin güvenli olması Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli. Bu saatten sonra bu harekata gerek var mıydı yok muydu bunları konuşmaya gerek yok. Şuanda konuşulması gereken ordumuzun yanında olmak" dedi.


Programa ayrıca; Jandarma Komutanı Teğmen Okay Cansu, Emniyet Müdürü Hasan Özge, Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı, AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Tire Kültür Derneği Başkanı Seyfullah Ayvalı, TÜGVA Tire Temsilcisi Mesut Şaşmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Suriye, İdlib, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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