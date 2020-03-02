Tire'de şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Tire'de şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Tire ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tire'de şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Tire ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tire Paşa Camisinde, öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Jandarma Komutanı Okay Cansu, Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Çobanoğlu ise şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz var ama başımız dik. Haklı bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin farkında olmalıyız. Biz kendi sınırımızı muhafaza etmek için oradayız. Şu an yapılması gereken şanlı ordumuzun yanında olmak. Bugün devletimizin ve ordumuzun arkasında durma zamanı."

Öte yandan cami önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

İdlib, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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