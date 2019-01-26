Tire'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Felç Etti
42 dakika önce
İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilince, bazı cadde ve sokaklar, trafiğe kapandı.
İZMİR'in Tire
ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilince, bazı cadde ve sokaklar, trafiğe kapandı.
Tire'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar, araçlara ve evlere hasar verdi. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:35 Kaynak: DHA
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