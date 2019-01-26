Son Dakika Haberleri: Tire'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Felç Etti

Tire'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Felç Etti

42 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilince, bazı cadde ve sokaklar, trafiğe kapandı.

Tire'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Felç Etti, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilince, bazı cadde ve sokaklar, trafiğe kapandı.

Tire'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar, araçlara ve evlere hasar verdi. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapandı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

İzmir, Tire, Güncel
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