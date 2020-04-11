Tire'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Tire'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 21 kişiye para cezası kesildi.

Polis ekipleri yasağı ihlal ederek sokağa çıkan 21 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası kesti.

Sabah saatlerinde yapılan uygulamaların ardından ilçe genelinde sokaklar boş kaldı.