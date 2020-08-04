Tire'de su sorunu çözülmezse 5 bin işçi işsiz kalabilir

Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere gıda sanayisinin önemli kuruluşlarını bünyesinde barındıran Tire Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin, su sıkıntısının giderilememesi durumunda kapanma, yaklaşık 5 bin işçinin de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Tire Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, "Çözüm önerilerimiz ve finansmanımız hazır. Yakın gelecekte kurulmakta olan yeni tesisler ile eski tesislerin tam kapasiteye ulaşması halinde günlük 15 bin metreküp suya ihtiyaç var. Bu temin edilemezse, 5 bin kişinin istihdam edildiği TOSBİ'deki gıda fabrikaları kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak" dedi.

Tire Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, Tire Organize Sanayi Bölgesindeki su sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Bugüne kadar hazırladıkları ve içinde çözüm önerileri bulunan dosyalara her platformda gündeme getirdiklerini vurgulayan Akdaş, "Kısa vadede Organize Sanayi Bölgemizde özellikle süt ürünleri ve gıda ürünlerine yönelik tesislerin artması nedeniyle ihtiyaç giderek yükseliyor" dedi.

Akdaş, "Örnek vermek gerekirse bölgemizin yanında bulunan Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Firması hamur işleme bölümünün bir kısmını kapatmış, üretimi azaltmış ve proses suyu miktarını düşmüştür. Geçmiş yıllarda DSİ ilgili firmaya yüksek oranda su tahsisi yapmış; ancak tahsis edilen suyun büyük miktarı kullanılmamakta, atıl durumda kalmaktadır. Tahsisli ve kullanılmayan suyun tarafımıza tahsisi edilmesi durumunda rahatlama imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

Tire Kurşak Mahallesi'nde, su temin etmek üzere satın alınan arazideki suyun bölgeye ulaşması için gerekli izinlerin, mevsimi susuz geçirilmemesi için özellikle hızlandırılması gerektiğini de belirten Akdaş, "Bölgemizde yapımı tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan baraj ve göletlerde sanayi bölgemiz için de kullanım hakkının tesis edilmesini, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finans desteği ile uygulamaya başladığımız 'Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan suyun İleri Arıtma ile Tarımsal Sulamada Kullanılması' projesinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hususunu da yetkilileri ilettik" diye konuştu.

"Bazı firmalarımız üretimi durdurma noktasına geldi"

Tire organize Sanayi Bölgesindeki DSİ tarafından lisanslı kuyularda su veriminin yüzde 7-8 oranına düştüğünü hatırlatan Metin Akdaş, "Özellikle, yaz aylarında su desteği aldığımız S.S. Karateke Sulama Kooperatifi kuyularının tarımsal sulamaya yönlendirilmesi nedeniyle, ağırlıklı olarak gıda üretimi yapan bölgemiz sanayicisine su sağlayamaz duruma geldi. Hatta bazı firmalarımız üretimi durdurma noktasına geldi. Bu nedenle bölgemize yakın, 33 milyon metreküp su tutma kapasiteli Bayındır Zeytinova Barajından ihtiyacımız olan suyun 12 kilometre isale hattı finansmanının bölgemizce karşılanması koşulu ile yüzde 25'lik kullanma suyunun tarafımıza tahsis edilmesini istiyoruz" şeklinde aktardı. - İZMİR