Tire'de "Sultan Nevruz" kutlandı - Son Dakika

??????? İzmir'in Tire ilçesinde "Sultan Nevruz" olarak anılan Nevruz Bayramı, kutlandı.

Tire Belediyesince Hisarlık yolunun birinci kilometresindeki alanda düzenlenen kutlamada nevruz ateşini, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinerdaoğlu yaktı.

Daha sonra demir dövüldü. Etkinlikte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösteri sundu. Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu konser verdi. Etkinlikte binicilik, geleneksel okçuluk, güreş ve halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Üreticilere bol yağışlı ve bereketli bir yıl dileyen Çobanoğlu, "Hep beraber güzel günlerde, savaşların olmadığı mutlu huzurlu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Nevruz Bayramı'nın Tire'de yüzyıllardır Sultan Nevruz adıyla kutlandığını belirtti. Etkinliği geleneksel sporların hatırlanması için bir fırsat olarak da gördüklerini belirten Duran, "Nevruz kadim Türk medeniyetinde yılın ilk günüdür. Yılbaşıdır aynı zamanda. Yeni yılın tüm dünyaya barış kardeşlik ve daha güzel şartlarda yaşanacak bir yıl olması dileklerimle Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Tirelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinerdaoğlu, Tire Jandarma Komutanı Üsteğmen Okay Cansu, Tire Kültür Derneği Başkanı Seyfullah Ayvalı ile Yaren Kültür Sanat Derneği Başkanı Halil Altın da katıldı. ???????