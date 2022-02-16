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Tire'de tefecilik yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Tire'de tefecilik yapan 4 kişi yakalandı

16.02.2022 15:54
Tire'de tefecilik yapan 4 kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 4 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 4 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Ö.K., S.K. S.A ve Ş.K. isimli dört kişinin ilçede tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon yapan ekipler, şahısların adreslerine tek tek baskın düzenledi. 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Baskınlarda, çok sayıda imzalatılmış senet ele geçirildi.

Şüphelilerin, maddi durumu kötü vatandaşlara borç para verdiği, bu borç karşılığında yüklü miktarda senet imzalatıldığı, daha sonra da bu paraları zorla tahsil etmeye çalıştığı iddia ediliyor. - İZMİR

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tire'de tefecilik yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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