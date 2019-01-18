Tire'de Televizyon Tamircisi Çatıdan Düşerek Yaralandı

İZMİR'in Tire ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında anten tamiri yaparken dengesini kaybederek betonla kaplı girişe düşen televizyon tamircisi İdris Karadayı ağır yaralandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında anten tamiri yaparken dengesini kaybederek betonla kaplı girişe düşen televizyon tamircisi İdris Karadayı ağır yaralandı.



Olay, ilçenin Ataürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmana uydu anteni tamiri için giden televizyon tamircisi evli ve 3 çocuk babası İdris Karadayı (34), çatıya çıktı. Burada bulunan anteni tamir ettiği sırada iddiaya göre Karadayı dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten apartmanın betonla kaplı girişine düştü. Kanlar içinde yerde yatan Karadayı'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Karadayı'nın ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karadayı ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İdris Karadayı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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