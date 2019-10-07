Son Dakika Haberleri: Tire'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Tire'de trafik kazası: 1 yaralı

Tire'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tire'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk'tan Tire yönüne giderken Çayırlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan 10 KY 136 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü A.A, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Selçuk, İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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