Tire'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:16 Kaynak: AA
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk'tan Tire yönüne giderken Çayırlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan 10 KY 136 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü A.A, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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