Tire'de traktör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tire ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde plakasız traktör bulunan kamyoneti, Ödemiş Kavağı mevkisinde durdurdu.

Araçtaki aramada, demir kesme makası ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Traktörün ise motor numarasından yapılan sorgulamasında Torbalı ilçesinden çalıntı olarak arandığı ortaya çıktı.

Kamyonette bulunan İ.P. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hırsızlık suçundan tutuklandı.