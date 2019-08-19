Son Dakika Haberleri: Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tire'ye bağlı Somak Mahallesi'nde Mehmet Arslan (54) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Arslan hayatını kaybederken traktörde yolcu olarak bulunan kızı Ebru Aslan yaralandı.
Ebru Aslan, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:12 Kaynak: AA
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