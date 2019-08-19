Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:12 Kaynak: AA
'in Tire
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tire'ye bağlı Somak Mahallesi'nde Mehmet Arslan
(54) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Arslan hayatını kaybederken traktörde yolcu olarak bulunan kızı Ebru Aslan yaralandı.
Ebru Aslan, Tire Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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