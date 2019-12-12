Tire'de üniversite öğrencileri, hastane duvarlarına çocuklar için resimler çizdi - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde okuyan üniversite öğrencileri, Tire Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nin duvarlarına çocuklar için resimler yaptı.

Tire Gençlik Merkezi ve Tire Devlet Hastanesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulunun gönüllü öğrencileri, hasta çocuklarla bir araya geldi.

Öğrenciler, çocukları eğlendirirken, koridor duvarlarını çizgi film karakterleriyle kapladı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatoş Yürürdurmaz, öğrencilere teşekkür ederek, "Hastanemizde böyle bir proje yürütülmesi bizi mutlu etti. Yatan çocuk hastalarımızın moral motivasyon bulması açısından güzel bir proje. Her türlü sosyal sorumluluk projesini destekliyoruz." dedi.



Tire Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Elife Özkan ise benzeri projelere her zaman kapılarının açık olduğunu kaydederek, "Özellikle çocuklarla ve gençlerle ilgili olduğu zaman çok seviniyoruz." diye konuştu.