Tire'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yeni eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerinde önlemlerini artıran Tire ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yaptı.
Bir okulun yakınlarındaki parkta bulunan 1 kişiden şüphelenen ekipler, zanlının üzerinden uyuşturucu madde ele geçirirken, zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan, ekiplerce durdurulan 2 otomobil ve 1 motosiklette de uyuşturucu madde ele geçirilip, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:29 - Kaynak: AA
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