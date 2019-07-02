Tire'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Tire
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:46 Kaynak: AA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çayırlı
Mahallesi Karşıyaka
mevkisinde bulunan bir tarla ile bazı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 600 adet hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri yetiştirdiği belirtilen S. Ö, H. Ö. ve D. S. yakalanarak gözaltına alınırken bir kişinin daha arandığı bildirildi.
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