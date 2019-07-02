Son Dakika Haberleri: Tire'de uyuşturucu operasyonu
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Tire'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Tire'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisinde bulunan bir tarla ile bazı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 600 adet hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri yetiştirdiği belirtilen S. Ö, H. Ö. ve D. S. yakalanarak gözaltına alınırken bir kişinin daha arandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:46 Kaynak: AA
Tire, Güncel
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