Tire'de Vefa Koordinasyon Grubu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlık yaşayan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamaya devam ediyor.



Ekipler, tespit edilen vatandaşların ihtiyaçlarıyla AŞ evinde hazırlanan yemekleri adreslere teslim ediyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Sayın Kaymakamımız başkanlığında oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu'nda aldığımız kararla ilçemizde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri kimsesiz vatandaşlarımızın tespiti yapıldıktan sonra Zabıta memurlarımız onların istek ve ihtiyaçlarını karşıladı. Korona virüsü tehdidi ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın istekleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.