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Tire'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu
7 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde Kaymakam Fatih Çobanoğlu başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
İzmir'in Tire ilçesinde Kaymakam Fatih Çobanoğlu başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile ilgililer katıldı.
Toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanarak evlerine bırakılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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