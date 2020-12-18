Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

18.12.2020 08:23
Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki pazar yerinde iki kişinin cep telefonu ile bir miktar paralarının çalındığı ihbarı üzerine Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleriyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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