İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçedeki pazar yerinde iki kişinin cep telefonu ile bir miktar paralarının çalındığı ihbarı üzerine Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin incelemeleriyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika