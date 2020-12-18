Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki pazar yerinde iki kişinin cep telefonu ile bir miktar paralarının çalındığı ihbarı üzerine Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleriyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.