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Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı - Son Dakika

Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

03.02.2022 16:48

Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldıİZMİR İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar sebebiyle yeraltı barajı taştı.

Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

İZMİR İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar sebebiyle yeraltı barajı taştı. Meydana gelen taşkın sonucunda birçok tarla, çiftlik ve yol sular altında kaldı.

İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğridere Mahallesinde bulunan Eğridere Çayı üzerinde bulunan ve bölgedeki yeraltı sularını besleyen yeraltı barajı, yoğun yağışlar sebebiyle taştı. Meydana gelen taşkın sonucunda Kahrat Mahallesi yakınlarında birçok tarla ve çiftlik sular altında kaldı. Taşkın sebebiyle bazı çiftliklerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çiftlikleri sular altında kalan çiftçiler, büyükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla güçlükle kurtarırken, yetkililerin zamanında müdahale etmemesinden şikayet etti.

Öte yandan, taşkın sularının basması sonucu Kahrat- Kızılcahavlu yolunda ise aksamalar yaşandı.

Taşkınla ilgili açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Yoğun yağış nedeniyle Devlet Su İşleri'nin Gökçen-Kahrat arasında yeraltı sularını biriktirmek için yaptığı gölet, bugün akşam saatlerinde taşarak tarım arazilerini tehdit etmiştir. Devlet Su İşleri Müdürlüğünün bölgeye gelmesi zaman alacağından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle birlikte iş makinelerini bu bölgeye sevk ettik. Suyun yönünü değiştirerek gölete su girişini engelledik. Suyun yıktığı seti yeniden yapıyoruz. Böylece tarım arazilerine suyun geçişini ve seli engelledik. Çalışmamız gece boyu devam etti. Allah beterinden saklasın. Zarara uğrayan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı
Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

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Devlet Su İşleri, İzmir, Tarım, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı - Son Dakika


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