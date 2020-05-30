Tire'de zeytin sineğiyle mücadele protokolü imzalandı - Son Dakika

Zeytin sineği zararlısıyla mücadele kapsamında Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tire Ziraat Odası ve Tire Ticaret Odası arasında protokol imzaladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan protokol imza töreninde konuşan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Tıraş, zeytin sineği zararlısına karşı olipe adı verilen tuzaklama yöntemiyle ve eş zamanlı mücadele uygulanacağını belirtti.

Sofralık zeytin ve zeytinyağının Tire'nin en önemli gelir kaynaklarından olduğuna dikkat çeken Tıraş, "Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde iklim koşulları ve zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle ilçemizde zeytinyağı verimi düşmüş ve asit oranı yükselmiştir. İlçemizde zeytin sineğinin yarattığı bu zararların en aza indirilmesi için pilot bölge olarak Peşrefli Mahallesi seçilmiş olup 14 üreticiye ait 5 bin adet zeytin ağacı belirlenmiştir" dedi.

Olipe adı verilen plastik şişelerle kurulan tuzaklama yönteminin Tire'de ilk kez uygulanacağını, yöntemin kolay uygulanması ve biyolojik olması nedeniyle önemli avantajlarının olduğunu kaydeden Tıraş, "Bu mücadele yöntemi yaygınlaştırılarak doğal dengenin korunması sağlanacak, üreticilerin mücadele masrafları azalacak ve ekonomik tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca tüketiciler için ilaç kalıntısı olmayan ürünler elde edilmiş olacaktır." diye konuştu.