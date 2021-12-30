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Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi - Son Dakika

Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi

30.12.2021 17:41

Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimiİZMİR Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tire İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine ilçede bulunan zincir marketlerdeki reyon ve kasa fiyatlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi

İZMİR Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tire İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine ilçede bulunan zincir marketlerdeki reyon ve kasa fiyatlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere yönelik açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Vatandaşımızın cebi ve sağlığı bizler için önemli. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tire İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine ilçe genelinde hizmet veren zincir marketlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde; yağ, çay, şeker, un, yumurta, et, tavuk, pirinç, bulgur, peynir, süt, meyve ve sebze gibi gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere, temel ihtiyaç maddelerindeki reyon ve kasa fiyatları tek tek incelendi. Zabıta ekipleri, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını karşılaştırırken; Gıda Kontrol Uzmanları da ürünleri tek tek inceleyerek tarihi geçen ürünleri deşifre etti. Zabıta ekipleri, fiyat farkı tespit edilen zincir marketler hakkında tutanak tutarken, Tire İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de tarihi geçen ürünlere el koyarak ceza kesti.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Geçtiğimiz haftalarda kur artışına bağlı olarak fiyatlar sürekli güncellendi. Kurun düşmesi ile birlikte marketler ile ilgili bir takım şikayetler aldık. Bizlerde vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte kanunların emrettiği şekilde kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı olup olmadığına baktık. Tutarsızlık olan marketlerde gerekli tutanaklar tutuldu. Gıda kontrolörü arkadaşlarımız da son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kontrol ettiler. Vatandaşımızın cebi ve sağlığı bizler için önemli. Denetimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi
Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi
Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi

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Tire Belediyesi, Hisarcık, Zabıta, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tire'de zincir marketlere yönelik fiyat denetimi - Son Dakika


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