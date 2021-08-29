Tire'deki bahçesinde muz yetiştiren üretici, bölge çiftçisine örnek olmak istiyor - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesindeki evinin bahçesinde muz üreten İbrahim Köklü, işini daha da ilerleterek yöredekilere örnek olmayı amaçlıyor.

İzmir'de mobilya ve dekorasyon sektöründe 35 yıl hizmet veren İbrahim Köklü (57), bir süre önce Tire'ye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evine dönerek çiftçilikle uğraşmaya başladı.

Evinin bahçesine farklı meyvelerin fidanlarını diken Köklü, muz üretimiyle de ilgilendi.

2021 yılı hedefi 60 kilo

Köklü, AA muhabirine, muz ağacı yetiştiremeyeceğini söyleyenlere rağmen hedefinden vazgeçmediğini ve 2020 yılında bahçesinde 15 kilo muz hasadı yaptığını söyledi.

İlk üretim denemesini 10 yıl önce gerçekleştirdiğini ifade eden Köklü, "O dönemde muz ağaçları çok rüzgar aldığı için başarısız oldum. Çevremdekiler 'Muz bu bölgeye uygun değil, vazgeç, yetişmez.' dediler. Ama vazgeçmedim. Bu yıl ise 4 ağaçtan yaklaşık 60 kilo almayı hedefliyorum. İşimi ilerleterek yöre çiftçisine örnek olmak istiyorum." dedi.

Her sabah erken saatlerde kalkıp ağaçlarla ilgilendiğini kaydeden Köklü, emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.