Tire'deki Ev Yangınında 10 Kişi Dumandan Etkilendi
1 saat önce
İZMİR'in Tire ilçesindeki bir apartman dairesinde, elektrik kontağından çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.
İZMİR'in Tire
ilçesindeki bir apartman dairesinde, elektrik kontağından çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi. Fatih Mahallesi 19 Mayıs
Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Çıtak
'a ait dairede, bugün saat 15.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Evden yükselen dumanlar nedeniyle Çıtak, eşi Gülşah Çıtak ve 2 çocuğuyla birlikte dışarı çıktı. Yangın sırasında, apartmanda oturanlardan, Çıtak ailesinin fertlerinin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk toplam 10 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi,. Çalışma yapan ekipler yangını söndürdü. Dumandan etkilenenlere ise olay yerine gelen ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. 3 çocuk ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:29 Kaynak: DHA
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