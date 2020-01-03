Tire'deki hayvan barınağında köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'deki hayvan barınağında köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası - Son Dakika

Tire'deki hayvan barınağında köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası

7 saat önce

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlıktan öldüğüne ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Tire'deki hayvan barınağında köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası, System.String[]

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlıktan öldüğüne ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Duran, yaptığı açıklamada, hayvansever Seher Kul'un Tire Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını ve böyle bir iddiada bulunduğunu, o sırada barınakta tedavi edilen yavru köpeğin görüntülerinin paylaşıldığını dile getirdi.

Konuyu detaylıca araştırdıklarını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Hayvansever vatandaşımız, sosyal medyada yayın yapıp hemen akabinde şikayetlerini ayrıca şahsıma da bizzat iletmek üzere belediye binamıza gelince konudan haberdar oldum ve derhal araştırıp, o anda serum bağlı vaziyette yavru köpeğe tedavi uygulanmakta olduğunu hayvansever vatandaşın köpeğin haline acıyıp feryat ederken aslında köpeğin tedavisine zarar verdiğini kendisine anlatma fırsatım oldu. Kendisi yaptığı hatayı fark etti, serum hortumları yavru köpeğin üzerinde olduğundan serum bağlantısını kestiğini kendisi de anladı, bu konuda özür diledi. Sosyal medyaya düşen videonun hayvansever vatandaşımızın yanlış anlamasından kaynaklanan bir olay olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştır."

Kul ise Duran ile görüşmesinde bütün sorunları konuştuklarını ifade etti.

Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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