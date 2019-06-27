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Tire'deki makilik yangını söndürüldü

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Tire'deki makilik yangını söndürüldü, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Tire Orman İşletme Şefliğine bağlı 8 arazöz, 24 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 adet yangın söndürme aracı ve 6 personel, Tire Belediyesine bağlı bir tanker, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir dozer, bir su tankeri, üç yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Tire Kaymakamlığı kriz masası ekipleri de olay yerinde çalışmalara katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 40 kişilik vatandaş gurubu yardım etti. Yangın yerleşim merkezlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Tire Kaymakamlığı yangının başlamasının hemen ardından kriz masasını devreye koydu. Oluşturulan kriz masasında yangını yöneten Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven çalışmaları koordine etti.

"Allah'a şükür can kaybımız yok"

Yangının kontrol altına alınmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, "Bu hafta hava sıcaklığını 42 dereceye çıktığı uyarısında bulunmuştuk. Bugün saat 14: 00 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı kırsal Işıklı mahallemizde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile yangın bir anda büyüdü. Yaklaşık 60 dönümlük bir alana yayılan yangın, kurduğumuz kriz masasının çalışmaları ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerimiz an itibari ile yangını söndürdü. Yangın olan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Sevindiğimiz tek nokta Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının söndürülmesinde canla başla çalışan tüm ekiplerimize ve bizlere destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:04 Kaynak: İHA
İzmir, Tire, 3. Sayfa
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